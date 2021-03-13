بنزيما: فخور بما قدمته أمام إلتشي لقد كانت مباراة صعبة





وسجل بنزيما ثنائية قاد بهما الريال للنقطة 57، وحسم مواجهة صعب أبقى بها الريال في صراع المنافسة على لقب الليجا.





وقال بنزيما في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:«أنا فخور بما قدمته في هذه المباراة، لقد كانت مباراة صعبة».





وعن الثنائية التي حسم بها الثلاث نقاط لفريقه:«هدفي الأول كان جيدا، والثاني كان رائعًا جدا، ومنحنا النقاط الثلاث، أنا أسعد من أي وقت مضى».





وأضاف:«في كل مرة ندخل لأرضية الملعب نكون على علم بأنه علينا تقديم المزيد للوصول لصدارة الليجا».





أما عن التبديلات قال:«عندما يساهمون (البدلاء) في تغيير النتيجة فهذا أمر إيجابي بكل تأكيد، لقد أضافوا الكثير اليوم».





ومن المقرر أن يقابل ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل، فريق أتلانتا، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تحدث كريم بنزيما نجم ريال مدريد، بعدما قاد الملكي لفوز صعب على إلتشي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري الإسباني.