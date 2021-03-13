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حقوق الإنسان بالبرلمان: تقرير المجلس الدولي لا يستدعي الاهتمام

السبت 13/مارس/2021 - 09:00 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
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محمد القاضي
علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، على تقرير إدانة 31 دولة انتهاك الحريات في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان.

وقال "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"، إن هذا التقرير متجرد عن أي معلومات تم استيفائها من السطلة التشريعية أو التنفيذية أو الجهات الرسمية في الدولة.

وأشار: "هذا البيان فجر نفسه ذاتيا، وهناك دلائل لإصدار مثل هذا البيان في مثل هذا التوقيت، لأن هذا التوقيت يتوافق تماما مع الضغوط التي تمارس ضد مصر، خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة"، موضحا: "هناك أجندة ممنهجة ضد الدولة المصرية".

وتساءل: "لماذا يتم اختزال حقوق الإنسان في تضييق حقوق وحرية التعبير، مشددًا على ضرورة الحديث عن حقوق المسلمين في أوروبا وما يتعرضوا له من مضايقات والتعامل معهم على أنهم أقليات، وما تتعرض لها المرأة المسلمة من منعها من ارتداء الحجاب بهذه الدول الأوروبية متسائلًا: "أليس هذا انتهاك لحقوق الإنسان؟".

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما جاء بالبيان لا يستدعي الاهتمام، فلو كانت هذه الدول حسنة النية بالنسبة لمصر عليهم التواصل مع الجهات الرسمية أو البرلمان المصري بغرفتي للتعرف على حقيقة الأوضاع في مصر. 

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