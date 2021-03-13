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أخبار البلد

الصحة تعلن موقفها من لقاح جونسون آند جونسون الجديد

السبت 13/مارس/2021 - 09:08 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن مصر تبذل اقصي جهودها لتوفير كافة للقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، في تصريحات لصدي البلد، ان مصر وفرت أعدادا كافية من اللقاحات من مختلف الشركات وعلي رأسها شركة سينوفارم الصينية.

وأوضح المصدر، ان وزارة الصحة حريصة علي توفير اعلي درجة من مؤمونية اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بشكل كبير.

وافاد المصدر، بالنسبة للقاح جونسون آند جونسون، الأمريكي، لن تدخر وزارة الصحة جهدا في توفيره طالما اثبت فعالية، مضيفا ان الجانب الأمريكي سيوفره اولا للمواطنين لديه، وبعدها سينتج كميات أكبر ليتيحها للتصدير. 
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