الصحة تعلن موقفها من لقاح جونسون آند جونسون الجديد

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن مصر تبذل اقصي جهودها لتوفير كافة للقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





وأكد المصدر، في تصريحات لصدي البلد، ان مصر وفرت أعدادا كافية من اللقاحات من مختلف الشركات وعلي رأسها شركة سينوفارم الصينية.





وأوضح المصدر، ان وزارة الصحة حريصة علي توفير اعلي درجة من مؤمونية اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بشكل كبير.



