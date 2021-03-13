رفضوا اللقاح.. كورونا يهزم أسرة سعودية.. وتعليق عاجل من وزير الصحة

في قصة مأساوية.. فقدت أسرة سعودية عائلها نتيجة إصابته بفيروس كورونا بعد رفض عائلته تلقي لقاح كورونا ودخل في حالة حرجة.





واعاد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، نشر تغريدة لقصة مؤثرة لوفاة مواطن بفيروس كورونا ودخول زوجته العناية المركزة، بعد رفضهما أخذ اللقاح بسبب الشائعات، رغم توافر موعد لهما.





وقال الربيعة من خلال حسابه على "تويتر" انشر تغريدة الإعلامي حاتم المسعودي، التي روى من خلالها الواقعة، ليتم التفاعل معها بشكل كبير.





وقال المسعودي : زميل، توفر لوالديه موعد للحصول على لقاح كورونا قبل شهرين، وبسبب الشائعات، والخوف من اللقاح، تم رفض الموعد، قبل أسبوعين أصيبت الأسرة بفيروس كورونا، قبل يومين توفي والده، ووالدته في العناية الحرجة.





وتابع: الدولة حفطها الله وفرت كل شي، الدور الآن على الجميع للمسارعة بالحصول على اللقاح.



