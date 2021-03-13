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أخبار العالم

فرنسا.. اعتقال شابين بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية

السبت 13/مارس/2021 - 09:08 م
فرنسا.. اعتقال شابين
فرنسا.. اعتقال شابين بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية
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قسم الخارجي
اعتقلت السلطات الفرنسية شابين متطرفين يشتبه في تخطيطهما لهجمات إرهابية في فرنسا، حيث تم عرضهما على قاضي مكافحة الإرهاب بتهمة "تشكيل خلية إرهابية إجرامية".

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن الشرطة اعتقلت الشابين يوم الأربعاء، بعد الاشتباه في تخطيطهما لهجمات مسلحة ضد الأجهزة الأمنية وخاصة الجيش.

وأوضحت نقلا عن مصادرها، أنه جرى اعتقال قاصر يبلغ 17 عاما من قبل قوات الأمن الداخلي في باريس، بينما اعتقل الشاب الآخر البالغ من العمر 18 عاما في  مدينة مرسيليا جنوبي فرنسا، وذلك في إطار تحقيقات لمكافحة الإرهاب.

وبحسب التقارير، أعرب المراهق الأول خلال رسائل مشفرة على "تليجرام" عن رغبته في مهاجمة الجيش، وأن يجعل فرنسا تدفع الثمن بسبب مشاركتها في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

أما المتهم الثاني، فهور فرنسي جزائري اعتقل في مارسيليا بعد اكتشاف عدد من الوثائق تثبت تطرفه، حيث أبدى رغبته في السفر إلى سوريا والانضمام للتنظيمات الإرهابية هناك، فضلا عن تخطيطه لهجوم "عنيف" على الأراضي الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن الشابين تم عرضهما على قاضي مكافحة الإرهاب يوم السبت بتهمة "تشكيل خلية إرهابية إجرامية".
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