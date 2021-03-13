فستان قصير.. ريا أبي راشد تقفز في شوارع دبي..شاهد

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورا لها تبعث على المرح، والعفوية عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،





وتألقت ريا ابي راشد خلال وجودها في دبي، حيث ظهرت وهي تقفز في أحد الشوارع هناك. وعلقت قائلة "إصدار # دبي! 🧞‍♀️"





وظهرت ريا أبي راشد بفستان قصير فوق الركبة باللون الأزرق، عاري الكتفين، وحافية القدمين، وتركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة وانسيابية، فيما أكملت إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الاحمر الناعم كأحمر شفاه.



