خبير: بيان حقوق الإنسان خرق لآلية عمل المجلس الدولي.. فيديو

قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن مهمة مجلس حقوق الإنسان في الأساس الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في كل دول العالم، وليس ممارسة الوصايا على الدول، كما أنه يوجه ملاحظات للدول بناء على تقارير معينة تصدر عن منظمات المجتمع المدني.
وأضاف محمود بسيوني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن ما حدث أول أمس من إصدار بيان لإدانة مصر في ملف حقوق الإنسان، هو خرق لآلية العمل في مجلس حقوق الإنسان.
وتابع أن ما حدث شكل من أشكال الاستغلال السياسي لملف حقوق الانسان، مشيرا إلى أن منظمات حقوق الانسان المسيسة تتجاهل ما يحدث في مصر من تقدم في ملف حقوق الإنسان.
ولفت "بسيوني"، إلى أن كل السجون المصرية مفتوحة للزيارت أمام منظمات المجتمع المدني وكثير من المنظمات الدولية زارت السجون وأصدرت بيانات تؤكد حدوث تطوير في معاملة السجناء.