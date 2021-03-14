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خبير: بيان حقوق الإنسان خرق لآلية عمل المجلس الدولي.. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 03:01 ص
ملف حقوق الأنسان
ملف حقوق الأنسان
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إبراهيم القادري
قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، إن مهمة مجلس حقوق الإنسان في الأساس الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في كل دول العالم، وليس ممارسة الوصايا على الدول، كما أنه يوجه ملاحظات للدول بناء على تقارير معينة تصدر عن منظمات المجتمع المدني.

وأضاف محمود بسيوني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن ما حدث أول أمس من إصدار بيان لإدانة مصر في ملف حقوق الإنسان، هو خرق لآلية العمل في مجلس حقوق الإنسان.

وتابع أن ما حدث شكل من أشكال الاستغلال السياسي لملف حقوق الانسان، مشيرا إلى أن منظمات حقوق الانسان المسيسة تتجاهل ما يحدث في مصر من تقدم في ملف حقوق الإنسان.

ولفت "بسيوني"، إلى أن كل السجون المصرية مفتوحة للزيارت أمام منظمات المجتمع المدني وكثير من المنظمات الدولية زارت السجون  وأصدرت بيانات تؤكد حدوث تطوير في معاملة السجناء.


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