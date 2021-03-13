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رياضة

بعد مشاركته في 68 دقيقة .. تقييم أداء مصطفى محمد أمام قيصري سبور

السبت 13/مارس/2021 - 09:16 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق جالاتا سراي فوزا مهما على قيصري سبور بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب  قيصر أتاتورك، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري التركي.

وعاد مصطفى محمد للتشكيل الأساسي في مباراة اليوم، بعد غيابه عن مباراة سيفا سبور في المباراة الماضية للإيقاف، بسبب حصوله على كارت أحمر أمام أنقرة جوجو.

وحصد مصطفى محمد حسب شبكة "sofascore" العالمية تقييما 7 من 10، وهو ثامن أعلى تقييم بين لاعبي جالطة، وحصل البديل أونيكرو صاحب الهدفين على أعلى تقييم بـ8.9، وسدد كرة على المرمى، وأخرى اعترضها الدفاع .

افتتح جالاتا سجل التهديف عن طريق راداميل فالكاو في الدقيقة 44 وساهم هدف النجم الكولومبي، وعزز النيجيري هنري أونيكورو النتيجة لصالح جالاتا سراي في الدقيقة 82. 

البديل هنري أونيكورو عاد من جديد ليضيف الهدف الثالث لصالح جالاتا سراي في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة عند نتيجة (3-0).

وأصبح رصيد جالاتا سراي 61 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن بشكتاش.
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