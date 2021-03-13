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منوعات

عقب 25 عاما .. سيدة تكتشف أنها ليست أنثى

السبت 13/مارس/2021 - 11:31 م
صدى البلد
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نهى حمدي
فجرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية مفاجأة من العيار الثقيل، حول سيدة، اكتشفت أنها رجل، وليست أنثى، عقب 25 عاما. 

تعود الواقعة، إلى اكتشاف سيدة تبلغ من العمر 25 عاما، وتدعى بينج بييج، أنها ذكر من النوع ثنائي الجنس، وليست أنثى حقيقة. 

وذكرت الصحيفة، أن السيدة اكتشفت هذا الأمر؛ عقب توجها إلى الطبيب، بغرض العلاج من إصابة في الكاحل، لتصل في النهاية إلى هذا الأمر المفاجئ. 

وقالت السيدة إنها لم تتعامل مع التغيرات الفسيولوجية التي تحدث لها منذ سنوات على محمل الجد. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الاختبارات بينت أن لدى السيدة نمطًا جينيًا موجود عادة في الذكور، الذين لديهم أعضاء تناسلية ليست من الواضح أنها لذكور أو إناث.

وأفاد الأطباء أن المرأة الصينية تفتقر إلى وجود رحم، وليس لديها ايضا أي دلائل ذكورية، حيث تحتاج إلى العديد من الفحوصات التي تستغرق بعض الوقت لتصل في النهاية إلى هويتها الجنسية. 
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