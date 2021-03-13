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محافظات

إطلاق اسم الشهيد خالد السواحلي على المدرسة الفنية المتقدمة في كفر الشيخ

السبت 13/مارس/2021 - 11:34 م
محمود زيدان
قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إطلاق اسم الشهيد خالد حمدي السواحلي، على المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة، نظام الـ 5 سنوات، والتي تقع مقابل منزل أسرته.

يذكر أن الشهيد خالد حمدي السواحلي، استشهد أثناء أداء واجبه تجاه الوطني في 12 فبراير الماضي، وأقيمت له جنازة عسكرية، ودفن جثمانه الطاهر بالمقابر الجديدة غرب العاصمة.

وكان الآلاف من أهالي مدينة كفر الشيخ، قد شيعوا في الساعات الأولى من صباح السبت الموافق 13 فبراير الماضي، جثمان الشهيد مجند "خالد حمدي السواحلي"، والذي استشهد، بشمال سيناء أثناء تأدية الواجب الوطني.

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