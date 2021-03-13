فقد بصره أثناء علاج مصابى كورونا.. محمود سامي يكشف تفاصيل حديثه مع السيسي في يوم الشهيد..فيديو

كشف محمود سامي قنيبر الطبيب الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفيات العزل خلال أزمة فيروس كورونا تفاصيل حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تكريم الرئيس له في يوم الشهيد.
وقال محمود سامي خلال لقائه في برنامج " اخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " : سعيد ان الرئيس السيسي يتذكرني ويقوم بتكريمي ومقابلة الرئيس السيسى شرف لأي إنسان فهو مقاتل من طراز العظماء الكبار الذين حكموا مصر مثل أحمس.
واوضح محمود سامي : الرئيس أثناء التكريم صافحني بحرارة وقال لي :"أنت بطل وأنا فخور بيك، وأنا بحب الابطال، وأنت بطل زيك زي أبطال القوات المسلحة ، لأنك قدمت تضحية للدولة، وأنا عرفت قصتك، وفخور بيك، ومصر كلها بتشكرك على تضحياتك"
وتابع " الرئيس سألني إذا ما كنت احتاج أي شيء فقولت له اتمني من الله ان يعينك علي حكم مصر .