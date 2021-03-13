فقد بصره أثناء علاج مصابى كورونا.. محمود سامي يكشف تفاصيل حديثه مع السيسي في يوم الشهيد..فيديو

كشف محمود سامي قنيبر الطبيب الذي فقد بصره أثناء عمله بمستشفيات العزل خلال أزمة فيروس كورونا تفاصيل حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تكريم الرئيس له في يوم الشهيد.





وقال محمود سامي خلال لقائه في برنامج " اخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " : سعيد ان الرئيس السيسي يتذكرني ويقوم بتكريمي ومقابلة الرئيس السيسى شرف لأي إنسان فهو مقاتل من طراز العظماء الكبار الذين حكموا مصر مثل أحمس.





واوضح محمود سامي : الرئيس أثناء التكريم صافحني بحرارة وقال لي :"أنت بطل وأنا فخور بيك، وأنا بحب الابطال، وأنت بطل زيك زي أبطال القوات المسلحة ، لأنك قدمت تضحية للدولة، وأنا عرفت قصتك، وفخور بيك، ومصر كلها بتشكرك على تضحياتك"





وتابع " الرئيس سألني إذا ما كنت احتاج أي شيء فقولت له اتمني من الله ان يعينك علي حكم مصر .