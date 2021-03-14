تأكل الأقمشة والنباتات.. طفلة تصاب بمرض نادر يحير الأطباء

أعربت سيدة بريطانية عن خوفها الشديد من حالة مرضية غريبة أصابت ابنتها البالغة من العمر 10 أعوام، جعلتها تأكل مواد غريبة مقل الأقمشة والنباتات البلاستيكية.





وذكر الأطباء ، أن الطفلة التي تدعي جاي بتلر، تعاني من اضطراب الأكل القهري، وهي حالة صحية نادرة تجعل المرضى يتناولون موادا غير غذائية، وفق صحيفة ميرور البريطانية.





وبدأت الاعراض لدى الطفلة بتناول المناديل الورقية، وعندما بلغت السابعة بدأت في تناول الملابس والنباتات البلاستيكية والأربطة، ما جعل والدتها تشعر بالخوف عليها.





وتقول نعومي، والدة الطفلة: "أكثر ما يقلقني هو تعرضها للتسمم في يوم من الأيام. لقد غيرت جميع كنزاتها إلى قطن 100% لأنني قلقة بشأن المواد الكيميائية الموجودة في النسيج، وأعلم على الأقل أنها ستتحلل بيولوجيًا في غضون ستة أشهر".





وأضافت: " إنها تأكل المطاط والمحايات والأربطة المرنة وقطع الخشب، أنا أتفحص الملابس باستمرار، وأجد مناديل الحمام عليها علامات عض، وعندما قمنا بتبديل غرف النوم، وجدت حوالي 40 قطعة من ورق التواليت الممضوغ إلى جانب السرير".



