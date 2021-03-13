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رياضة

أول تصريح من وليد إبراهيم عقب تعيينه مدربًا لـ حراس الزمالك

السبت 13/مارس/2021 - 10:07 م
وليد إبراهيم
وليد إبراهيم
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
أعرب وليد ابراهيم مدرب حراس مرمى زد عن سعادته الكبيرة بثقة مسئولى الزمالك فيه عقب تعيينه مدربا لحراس مرمى الفريق الأبيض خلفا لعمرو عبدالسلام المستقيل.

قال وليد ابراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد بالفعل تلقيت اتصالات من مسئولى الزمالك لتدريب حراس الفريق وتم استئذان مسئولى نادى زد للرحيل لبيتى القلعة البيضاء.

وشدد وليد ابراهيم على أنه يعرف جيدا حراس الزمالك حيث كان محمد أبو جبل ناشئا معه فى اسمنت اسيوط عندما كان حارسا للفريق الصعيدى بجانب أنه من كان سببا فى انضمام جنش للزمالك قادما من الأوليمبى .

وأشار إلى أنه لا يعرف المجاملات فى عمله وان المنافسة الشريفة بين الحراس الثلاثة الكبار لا بد أن تعود بالصالح على الفريق الأبيض.
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