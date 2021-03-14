رئيس المنتدى العربي بـ جينيف: منظمات حقوقية تعمل لحساب دول معادية لمصر.. فيديو

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جينيف، لإن المنظمات الحقوقية حولت مجلس حقوق الإنسان إلى مكان للتراشق السياسي، مشيرا إلى أن السياسة أصبحت تتحكم في ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف أيمن نصري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، الموقف الذي حدث أمس من توجيه 31 دولة بيان للهجوم على مصر في ملف حقوق الإنسان جاء بعد تغيير الإدارة الأمريكية، وتولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية، لافتا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو تقدمت 28 دولة بشكوى لإدانة مصر في ملف حقوق الإنسان.
وأوضح نصري، أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية فقدت الكثير من النزاهة والشفافية وتعمل لحساب دول بعينها.
وتابع: "يجب أن يكون هناك معاملة بالمثل من قبل وزارة الخارجية للرد على الدول المهاجمة لمصر، ويجب أيضًا أن يكون هناك موقف مصري من الدول التي تدين مصر في ملف حقوق الإنسان وتكون المعاملة بالمثل".