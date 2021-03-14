رئيس المنتدى العربي بـ جينيف: منظمات حقوقية تعمل لحساب دول معادية لمصر.. فيديو

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جينيف، لإن المنظمات الحقوقية حولت مجلس حقوق الإنسان إلى مكان للتراشق السياسي، مشيرا إلى أن السياسة أصبحت تتحكم في ملف حقوق الإنسان في مصر.





وأضاف أيمن نصري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، الموقف الذي حدث أمس من توجيه 31 دولة بيان للهجوم على مصر في ملف حقوق الإنسان جاء بعد تغيير الإدارة الأمريكية، وتولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية، لافتا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو تقدمت 28 دولة بشكوى لإدانة مصر في ملف حقوق الإنسان.





وأوضح نصري، أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية فقدت الكثير من النزاهة والشفافية وتعمل لحساب دول بعينها.





وتابع: "يجب أن يكون هناك معاملة بالمثل من قبل وزارة الخارجية للرد على الدول المهاجمة لمصر، ويجب أيضًا أن يكون هناك موقف مصري من الدول التي تدين مصر في ملف حقوق الإنسان وتكون المعاملة بالمثل".