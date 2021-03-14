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نائبة بالشيوخ: بيان مجلس حقوق الإنسان يحتوى على مغالطات وتدخل سافر فى شئون مصر

الأحد 14/مارس/2021 - 02:21 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن بيان حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تضمن العديد من المغالطات التي لم تمت للحقيقة بأي صلة.

وتابعت إسحاق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"، :" حزب حماة الوطن أعلن رفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، ويعتبره تدخلًا سافرًا وغير مقبول فى شئون مصر، فضلًا عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل.

ونوهت إلي أن ما تضمنه هذا البيان هو عبارة عن أكاذيب وافتراءات تتجاهل السجل الحقوقى لمصر الحافل بالعديد من الإنجازات والإصلاحات الواسعة التى تمت على مدار السنوات الماضية فى جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، فى إطار ترسيخها لدولة القانون والمؤسسات.

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