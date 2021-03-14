اقتصاد السعودية| "المالية" ترعى سباق الخيل في ميدان الفروسية بجدة





وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية " واس" إن مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة ومدير عام فرع هيئة عقارات الدولة بالمنطقة منصور بن فيصل الزهراني،قام بتسليم كأس المالية للخيّال الفائز مشعل المزيد، بعد فوز الجواد "Street of Dreams" المملوك لمساعد بن عبدالله المساعد، والمدرب عمر الثنيان.





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وتأتي رعاية وزارة المالية لهذه الرياضة العريقة لتعزيز مشاركتها في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، والإسهام في دعم هذه الرياضة العربية الأصيلة، التي تلقى اهتمامًا بالغًا من قيادة المملكة لأنشطة الفروسية، وتشجيعًا للشباب على ممارستها، بما يسهم في تعزيز القيم الأصيلة للمجتمع المرتبطة بموروثه العربي وثقافته الإسلامية.

رعت وزارة المالية سباق الفروسية على كأس وزارة المالية، المقام أمس السبت، في ميدان الفروسية بمحافظة جدة، وبإشراف من نادي الفروسية بمنطقة مكة المكرمة, وجاء كأس المالية للسباق الذي اشتمل على ثمانية أشواط، ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بجدة لهذا العام.