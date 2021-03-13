رئيس قطاع الآثار: كيان جديد يتولى إدارة وتطوير القاهرة التاريخية تابع لمجلس الوزراء

قال الدكتور أسامة طلعت ، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار ، إنه بحكم الوظيفة والخبرة الميدانية لرئيس الوزراء ، وتدريبه الأكاديمي ، ظهر اليوم تمامًا أنه يدرك كل المباني سواء أثرية أو تراثية في مدينة القاهرة.





وأشار " أسامة طلعت " في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، إلى أن من أحد أسباب التدهور العمراني في القاهرة التراثية والتاريخية هو عدم وجود جهاز أو جهة واحدة مختصة ، يتم من خلالها إدارة هذا الممتلك الثقافي.





وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار ، أن الوزارة بالتنسيق مع الأحياء ، ووزارة الإسكان والتعمير ، ووزارة الأوقاف نعمل على إدارة هذا الممتلك بشكل علمي مُنظم ، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى جهاز واحد يدير هذا الممتلك الثقافي؛ حتى لا تتكرر أخطاء الماضي، أو تتدهور أكثر من ذلك .



وتابع " طلعت " ، أن الشكل الهيكلي الذي تم تداوله اليوم مع الخبراء ، ومع المتخصصين سواء المعماريين أو أثريين أو مجتمع مدني ، هو كيان جديد يتولى إدارة وتطوير القاهرة التاريخية تابع لمجلس الوزراء ، مضيفًا أن تطوير القاهرة التاريخية يكون بتمويل الدولة.