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حوادث

حبس عاطل وربة منزل لحيازتهما حشيش واستروكس بالسلام

الأحد 14/مارس/2021 - 01:07 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطل وربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من الاستروكس المخدر والحشيش بدائرة قسم شرطة السلام ثان قبل ترويجها على عملائهما.

وأمرت جهات التحقيق بارسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهما.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان من ضبط عاطل وربة منزل "لها معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس، وكمية من جوهر مخدر الحشيش، وكمية من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتغليف، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالى، وميزان حساس، و2 هاتف محمول، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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