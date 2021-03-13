ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإبراشى: تطوير القاهرة التراثية يعنى الحفاظ على النسيج العمراني والسكاني

السبت 13/مارس/2021 - 10:20 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور مى الإبراشى رئيس مركز الفكر العمراني، أن تطوير القاهرة التراثية، يساهم فى الحفاظ على النسيج العمراني، والسكاني، والآثار بطريقة تكاملية تحت إدارة شاملة.

وأضافت الإبراشى خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن القاهرة مدنية تاريخية حافظت على النسيج العمرانى لها منذ أكثر من 1000 عام وهذا الأمر من الأشياء المميزة.

وقالت رئيس مركز الفكر العمراني، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء نفى شائعات إزالة بعض المناطق التابعة للقاهرة التراثية مثل منطقة الحطابة وعرب اليسار إضافة إلى وقف إى بناء أو هدم حتى يتم إعداد الخطة وتنفيذها فى أسرع وقت.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له على هامش جولته اليوم بمنطقة القاهرة التاريخية، "فور إعلان تطوير المنطقة تلقت الحكومة بعض الانتقادات من قبل المهتمين بالمنطقة"، متسائلا "هل ترك المنطقة بهذا الشكل سيؤدي للحفاظ على التراث؟".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، "إحنا كلنا منرضاش أن نترك تلك المنطقة بهذا الشكل، ولهذا يجب ترميم المباني الأثرية والحفاظ على النسيج الحضري الخاص بالمنطقة"، معقبا "إحنا اتعودنا على حواري المنطقة، وهنحافظ عليها ونطورها".

وتابع "نحاول تطوير شبكة البنية الأساسية للمنطقة، ومعالجة الفوضى المرورية"، مختتما "في دول بتخترع تاريخ لها ونحن لدينا هذا الكنز الذي نباهي به العالم أجمع لكن للأسف تُرك للإهمال بالشكل المتواجد عليه الآن".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع مشروعي تطوير عواصم المحافظات والمدن والقاهرة التاريخية

الحكومة: تطوير وتأهيل المباني الأثرية وإقامة فنادق تراثية بالقاهرة الإسلامية

رئيس الوزراء: عمليات تطوير القاهرة بمثابة تدخل جراحي

رئيس الوزراء عن تطوير القاهرة التاريخية: بعض مبانيها تحولت لـ خرابات

اتعودنا على حواري المنطقة وسنحافظ عليها.. رئيس الوزراء يوجه رسالة إلى أهالي القاهرة التاريخية

مدبولي: بعض المناطق التاريخية تحولت إلى خرابات وحان وقت التطوير

ترشيحاتنا

عبد الباسط حمودة: بليغ حمدي عمل لحن على قد الشوق لعبد الحليم من بياع كركديه

الشامي يحرج أحمد فهمي على الهواء بسبب تسجيل الأغاني

بكت حتى الموت.. عروس تسقط متوفية في حفل زفافها

في 45 دقيقة.. أمريكا تطلع على سيناريو تشيرنوبل الثانية بطولة أردوغان

في مقدمتهم سامح شكري وزير الخارجية .. 5 وزراء في لجان البرلمان اليوم

أدعية شهر شعبان مكتوبة.. وبـ 13 كلمة وصفه النبى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم