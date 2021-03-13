الإبراشى: تطوير القاهرة التراثية يعنى الحفاظ على النسيج العمراني والسكاني





وأضافت الإبراشى خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن القاهرة مدنية تاريخية حافظت على النسيج العمرانى لها منذ أكثر من 1000 عام وهذا الأمر من الأشياء المميزة.





وقالت رئيس مركز الفكر العمراني، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء نفى شائعات إزالة بعض المناطق التابعة للقاهرة التراثية مثل منطقة الحطابة وعرب اليسار إضافة إلى وقف إى بناء أو هدم حتى يتم إعداد الخطة وتنفيذها فى أسرع وقت.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له على هامش جولته اليوم بمنطقة القاهرة التاريخية، "فور إعلان تطوير المنطقة تلقت الحكومة بعض الانتقادات من قبل المهتمين بالمنطقة"، متسائلا "هل ترك المنطقة بهذا الشكل سيؤدي للحفاظ على التراث؟".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، "إحنا كلنا منرضاش أن نترك تلك المنطقة بهذا الشكل، ولهذا يجب ترميم المباني الأثرية والحفاظ على النسيج الحضري الخاص بالمنطقة"، معقبا "إحنا اتعودنا على حواري المنطقة، وهنحافظ عليها ونطورها".

وتابع "نحاول تطوير شبكة البنية الأساسية للمنطقة، ومعالجة الفوضى المرورية"، مختتما "في دول بتخترع تاريخ لها ونحن لدينا هذا الكنز الذي نباهي به العالم أجمع لكن للأسف تُرك للإهمال بالشكل المتواجد عليه الآن".

قال الدكتور مى الإبراشى رئيس مركز الفكر العمراني، أن تطوير القاهرة التراثية، يساهم فى الحفاظ على النسيج العمراني، والسكاني، والآثار بطريقة تكاملية تحت إدارة شاملة.