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خيري رمضان: برنامج تحريك الصور على فيسبوك لا علاقة له بالمعاصي وبعيد عن الموتى

السبت 13/مارس/2021 - 10:21 م
تحميل برنامج تحريك
تحميل برنامج تحريك الصور الثابتة
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ندى رأفت
أكد الإعلامي خيري رمضان، أن هناك جدل ديني حول تطبيق "تحريك الصور" على صفحات السوشيال ميديا، متساءلًا: "لماذا نُدخل هذه البرامج في دائرة الحرام والحلال".

وأضاف "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الموضوع ليس له علاقة بالمعاصي والكبائر والمحرمات، مؤكدًا أن هناك من حول اسم التطبيق لأسم أخر "إحياء الموتى"، مشددًا على أن لا علاقة له بإحياء الموتى، فقط هو تحريك صورة على الأجهزة الخاصة بك. 

وأشار إلى أن هذا البرنامج واحد من ضمن 500 برنامج موجود، متابعًا: "لماذا دائمًا هناك خلط بين الأشياء في حياتنا"، مطالبا بتشريعات جديدة خاصة باستخدام السوشيال ميديا، حيث إنه من الممكن أن يُستخدم البرنامج في الجريمة.
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