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انتهاء الكعب الداير.. الإسكان: إنشاء مراكز خدمية في القرى تشابه مثيلتها بـ العاصمة الإدارية

السبت 13/مارس/2021 - 10:26 م
نائب وزير الإسكان
نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية
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هاني حسين
قال المهندس خالد عباس  نائب وزير الإسكان  للمشروعات القومية، إنه يتم العمل على إنشاء مجمع خدمات واحد به كل الخدمات  في كل قرية على نفس المستوى في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى .

وأضاف  خالد عباس  في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الأداء الحكومي سيختلف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة ".

 وتابع خالد عباس:"  نعمل على توفير حياة لائقة للمصريين في القرى بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك على توفير كافة الخدمات الرئيسية  وخدمات البنية التحتية".

واكمل خالد عباس:"  سيتم القضاء على مبدأ " الكعب الداير" في المؤسسات الحكومية عن طريق إنشاء مراكز خدمية واحدة بها كافة الخدمات التي قد يحتاجها المواطن في كل قرى مصر".

ويقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض لقطات مذهلة من الجو لملامح إنجاز تشييد أبراج العاصمة الجديدة وخاصة البرج الأيقوني .
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