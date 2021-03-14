حبس عامل قتل آخر واستولى على أمواله بزعم توظيفها بالسلام

قررت جهات التحقيق، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل آخر، بسبب استيلائه على امواله بزعم توظيفها وإعطائه ارباحا وعندما امتنع تخلص منه.





وأمرت جهات التحقيق بتشريح جثة المجنى عليه وتكليف مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والاداة المستخدمة فى ارتكابا الجريمة.





وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنهما.





وكانت قد شهدت مدينة السلام جريمة قتل بشعة ، عندما مزق عامل جسد آخر بعد ان استولي على أمواله بزعم توظيفها واعطائه ارباحا ، الا انه امتنع فتخلص منه ، حيث نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات وتفاصيل الجريمة وضبط المتهم ، وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهم .





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من مباحث قسم شرطة السلام أول يفيد ورود بلاغ من عامل بمحل سوبر ماركت كائن بمنطقة الحرفيين بدائرة القسم ، قرر بأنه حال قيامه بالإتصال هاتفيًا بشقيقه (شريك بذات المحل ومقيم بدائرة القسم) تبين غلق هاتفه فتوجه للشقة سكنه للإطمئنان عليه وعقب قيامه بفتح باب الشقة بإستخدام نسخة من المفاتيح كانت بحوزته إكتشف مقتله حيث عثر على جثته .





فقد أسفرت جهود البحث التي تمت باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أن وراء إرتكاب الواقعة عامل، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته بمحافظة أسيوط "هارب من تنفيذ حكم قضائى بالإعدام" تم ضبطه وبحوزته بطاقة رقم قومى خاصة بشقيقه والذى أقر بحيازتها خشية ضبطه فى الحكم الصادر ضده.





بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأقر بسابقة قيامه بتسليم المجنى عليه مبلغ مالى عقب إيهام الأخير له بإستثماره فى التجارة نظير أرباح سنوية إلا أنه إكتشف قيام المجنى عليه بالنصب عليه وشرائه شقة سكنية "محل الواقعة"ولدى مطالبته برد أصل المبلغ المالى وتسليمه الأرباح قام بمماطلته مما آثار حفيظته فخطط للإنتقام منه وعقد العزم على التخلص منه.





وعقب إرتكاب الواقعة إستولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومفاتيح الشقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.