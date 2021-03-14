حبس 3 عمال سطوا على شقة مواطن في القاهرة الجديدة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 عمال، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مجوهرات من داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة، و كلفت بالتحري عن الواقعة، ونشاط المتهمين ، واعداد تقرير مفصل عنهما.





بداية الواقعة، بمراقبة 3 عمال بناء فى عقار تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة، لتحركات صاحب شقة فى عقار مجاور لمحل عملهم؛ حتي تأكدوا من عدم وجوده، وتسللوا إلى شقته بأسلوب "كسر الباب" وسرقوا مجوهرات ولاذوا بالهرب ، إلى أن تم ضبطهم وعمليهم الذى اخفوا المسروقات لديه.





وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بعرض المتهمين والمسروقات علي النيابة العامة للتحقيق .





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تلقي اخطارا من المقدم تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول يفيد بورود بلاغ من مواطن ، مقيم بدائرة القسم قرر بأنه عقب عودته لمسكنه إكتشف كسر الباب الخلفى لمسكنه وسرقة مشغولات ذهبية و٢ ساعة يد رجالى .





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي تمت باشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ٣ أشخاص وجميعهم عمال بناء بمسكن تحت الإنشاء كائن بذات المنطقة محل البلاغ ويقيمون بدائرة القسم، فتم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهم الكائن بدائرة القسم لدى عميلهم ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .





وباستدعاء المجنى عليه؛ تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.





وامرت جهات التحقيق بارسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.