الأعلى للآثار يرد على شائعات تهجير سكان مناطق القاهرة الآثرية

علق الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، على شائعات تهجير سكان مناطق القاهرة الأثرية، قائلا:" الهدف ليس هدم البيوت ولكن التطوير".





وأكد وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي إم سي"، والمذاع عبر قناة " دي إم سي":" مفيش حد هيتهجر ولكن هنعمل منازل تليق بالقاهرة التاريخية الأثرية".





وأوضح أن جولة مصطفى مدبولى بدأت اليوم العاشرة صباحًا بصحبة وزير السياحة والآثار ومحافظ القاهرة ، لافتًا إلى أن مصطفى مدبولى وقف مع بعض أصحاب المحلات الذين يحملون شكوى من انتشار الشائعات بإزالة محلاتهم حيث نفى رئيس الوزراء هذه الشائعات.





وأضاف مصطفى وزيرى، أن أصحاب المحلات اشتكوا من عدم وجود سياحة سواء خارجية بسبب الجائحة ،أو داخلية وذلك يرجع لعشوائية المكان الذي يحتاج الكثير من التطوير الذى يليق بتراثه ، لافتًا إلى أن هذه المنطقة تتميز بالحرف والخيامية أو المشغولات اليدوية.