ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأعلى للآثار يرد على شائعات تهجير سكان مناطق القاهرة الآثرية

السبت 13/مارس/2021 - 10:47 م
مصطفي وزيري
مصطفي وزيري
Advertisements
حمزة شعيب
علق الدكتور مصطفي وزيري  الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، على شائعات تهجير سكان مناطق القاهرة الأثرية، قائلا:" الهدف ليس هدم البيوت ولكن التطوير".

وأكد وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي إم سي"، والمذاع عبر قناة " دي إم سي":" مفيش حد هيتهجر ولكن هنعمل منازل تليق بالقاهرة التاريخية الأثرية".

 وأوضح أن جولة مصطفى مدبولى بدأت اليوم العاشرة صباحًا بصحبة وزير السياحة والآثار ومحافظ القاهرة ، لافتًا إلى أن مصطفى مدبولى وقف مع بعض أصحاب المحلات الذين يحملون شكوى من انتشار الشائعات بإزالة محلاتهم حيث نفى رئيس الوزراء هذه الشائعات.

وأضاف مصطفى وزيرى، أن أصحاب المحلات اشتكوا من عدم وجود سياحة سواء خارجية  بسبب الجائحة ،أو داخلية وذلك يرجع لعشوائية المكان الذي يحتاج الكثير من التطوير الذى يليق بتراثه ، لافتًا إلى أن هذه المنطقة تتميز بالحرف والخيامية أو المشغولات اليدوية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسوان تحتفل بالعيد القومى واليوبيل الذهبى للسد العالى.. إطلاق مبادرة شتى فى مصر لتنشيط السياحة.. تطوير وترميم معبد إيزيس.. والعناني يلتقي أصحاب الحرف التراثية

مدبولي: ملتزمون بالحفاظ على جميع مناطق القاهرة التاريخية التي تمثل كنزًا حضاريا للدولة

رئيس الوزراء: لن نترك وضع مباني القاهرة التاريخية كما هو.. ولم يجرؤ أحد من قبل على تطويرها

مدبولي : الرئيس السيسي ينتمي لمنطقة القاهرة التاريخية.. وحريص على تطويرها

مدبولي يكشف مصير سكان القاهرة التاريخية خلال تطويرها

مدبولي يكشف حقيقة نقل محلات الذهب من القاهرة التاريخية.. ويؤكد: لن نمس أصحاب المحلات وسنحافظ على حواري المنطقة

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اقتحام الشرطة الروسية منتدى للمعارضة واعتقال العشرات

أطعمة عليك التوقف عن حفظها فى الثلاجة

محلل سياسي: بيان مجموعة الـ31 لم يصدر من مجلس حقوق الإنسان

رغد صدام حسين تعلق على حادث مستشفى السلط بالأردن

شقيق طبيبة السلام: أختي ماقفلتش الباب وطلبوا منها خلع ملابسها وتصويرها

أخبار التكنولوجيا.. 3 نصائح تساعدك على منع الهاتف الذكي من تتبعك.. إعلان سعر Oppo A94 بعد أيام من إطلاقه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم