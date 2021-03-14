حبس مواطن أنشأ صفحة عبر فيسبوك روج من خلالها لأدوية مهربة جمركيا

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب صفحة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالترويج فيها لبيع الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، بحوزة 7500 قرص "منشطات" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة بمحافظة القاهرة.





وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنهما.





تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب صفحة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتى يروج فيها لبيع الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة ، بحوزة 7500 قرص "منشطات" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة بمحافظة القاهرة.





كما تم ضبط 1402 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج " الأمراض المزمنة – منشطات " مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق بدون مستندات مجهولة المصدر ، بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وتبين أن المضبوطات تشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق عبر موقع التواصل الإجتماعى " التروكولار" بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.