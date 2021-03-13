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توك شو

شجاعة تصل للحماقة.. عمرو أديب ينفعل بسبب زيادة إصابات كورونا .. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 10:51 م
عمرو أديب
عمرو أديب
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محمد القاضي
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفترة القادمة ستشهد قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، معقبا: "اتوقع أن الفترة القادمة ستشهد قفزات في أرقام الإصابات بكورونا.. فيه حالة شجاعة تصل لحد الحماقة بين الناس".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر"،: "من غير ما أبص على الأرقام أنا شخصيا كإنسان بسمع أن فيه عائلات كاملة اتصابت بفيروس كورونا.. بنسمع عن ناس كتير ووفيات في كبار السن.. وأغلب كبار السن اللي اعرفهم لم يخرجوا من المستشفى بسبب كورونا".

وتابع: "عندي إحساس أن الأعداد هتزيد الفترة الجاية، وفيه حالة اطمئنان وجمال وسعادة  وحفلات وزحمة غير طبيعية، الناس عايشة حياتها بشكل طبيعي، وهل قانونا أن الحفلات تقام، ويكون فيه تجمعات وأفراح كبيرة"، متابعا: "معرش حد كان بيتحدي الكورونا إلا واتصاب بيها".

وأوضح: "طبيعي الشهر الجاي الناس بتنزل تجيب حاجة رمضان.. وفي رمضان الناس بيعزموا بعض على الفطار والسحور، وإحنا نحن مرشحين بشكل لزيادة كبيرة في الإصابات الفترة الجاية بالطريقة اللي عايشين بيها دي"، مختتما: "الكلام على إن إحنا في الموجه الثالثة أو داخلين فيها".

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