تم إزالة السور.. محافظ سوهاج يستجيب لغضب الأهالي بشأن إقامة سورعلى الكورنيش.. فيديو

قال طارق الفقى ، محافظ سوهاج ، إن هناك مشكلة فى كثرة النوادي المهنية، وعدم وجود نوادٍ مخصصة للمواطن السوهاجس، مضيفًا أن المحافظة بها الكورنيش الغربى والشرقي الذى يبلغ طوله 2 كيلو .

وأوضح طارق الفقى ،خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم "المذاع على فضائية الحياة ، أنه تم عمل ممشى مصر مثل النموذح الرابع التى تم عمله فى محافظة المنيا، منوهًا بأنه يتم عمله فى آخر الكورنيش في منطقة غير مأهولة بالسكان، وأمامها أرض زراعية؛ لتقديم خدمات لرواد المكان فقط، وليس هناك أى غرض تجارى منه .

وأكد طارق الفقى ، أنه تم إزالة فكرة السور العالى، وسيتم عمل سور أقل؛ لحماية الأطفال، نظرا لأن الطريق واسع، وتسير فيه السيارات بسرعة، وتوجد مجموعة من الأكشاك الصغيرة على الممشى ، لافتا الى أن هذا الممشى عبارة عن مكان ترفيهى لأهل هذه المنطقة وخدمة المواطن دون حجب رؤية الكورنيش .

ونوه طارق الفقى ، بأنه سيتم عمل فكرة سور حديدى بسيط دون فكرة السور العالى وذلك حفاظا على حدود المنطقة من السيارات وفى نفس الوقت لن تحجب الرؤية ، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الممشى هو إرضاء المواطن وإذا لم يعجبه لن يتم عمله .