ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تم إزالة السور.. محافظ سوهاج يستجيب لغضب الأهالي بشأن إقامة سورعلى الكورنيش.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 10:39 م
سور كورنيش سوهاج
سور كورنيش سوهاج
Advertisements
داليا أحمد

قال طارق الفقى ، محافظ سوهاج ، إن هناك مشكلة فى كثرة النوادي المهنية، وعدم وجود نوادٍ مخصصة للمواطن السوهاجس، مضيفًا أن المحافظة بها الكورنيش الغربى والشرقي الذى يبلغ طوله 2 كيلو .

 

وأوضح طارق الفقى ،خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم "المذاع على فضائية الحياة ، أنه تم عمل ممشى مصر مثل النموذح الرابع التى تم عمله فى محافظة المنيا، منوهًا بأنه يتم عمله فى آخر الكورنيش في منطقة غير مأهولة بالسكان، وأمامها أرض زراعية؛ لتقديم خدمات لرواد المكان  فقط، وليس هناك أى غرض تجارى منه .

 

وأكد طارق الفقى ، أنه تم إزالة فكرة السور العالى، وسيتم عمل سور أقل؛ لحماية الأطفال، نظرا لأن الطريق واسع، وتسير فيه السيارات بسرعة، وتوجد مجموعة من الأكشاك الصغيرة على الممشى ، لافتا الى أن هذا الممشى عبارة عن مكان ترفيهى لأهل هذه المنطقة وخدمة المواطن دون حجب رؤية الكورنيش .

 

ونوه طارق الفقى ، بأنه سيتم عمل فكرة سور حديدى بسيط دون فكرة السور العالى وذلك حفاظا على حدود المنطقة من السيارات وفى نفس الوقت لن تحجب الرؤية ، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الممشى هو إرضاء المواطن وإذا لم يعجبه لن يتم عمله .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

7ملايين جنيه غرامات.. تفاصيل أزمة سور نادي الزمالك النهري

محافظ سوهاج: تطوير مستشفى دار السلام المركزي بتكلفة 361 مليونا و981 ألف جنيه

لشباب بورسعيد.. تعرف على شروط مشروعات ممشى مصر السياحي

رئيس المحلة يوجه بسرعه الانتهاء من تطوير كورنيش بحر شبين ..صور

محافظ سوهاج يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ آليات خدمة المواطنين

غضب بين أهالي سوهاج بسبب سور الكورنيش.. والمحافظ: مشروع شارع مصر

ترشيحاتنا

سفير السعودية في الأمم المتحدة: نتفهم رفع أمريكا الحوثيين من قائمة الإرهاب

محمد عيد الصغير: أعمل مع فريق للسيرك يجوب الشرق الأوسط

السعودية.. مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تدخل حيز التنفيذ اليوم

الجيل Z.. مجلة تابعة لـ الحرس الثوري تحذر من نهاية نظام ولاية الفقية في إيران

خزينة الزمالك في انتظار 20 مليون جنيه.. والاتفاق مع ساسي للتجديد

بكت حتى الموت.. عروس تسقط متوفية في حفل زفافها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم