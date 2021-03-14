حبس 5 أشخاص لاستيلائهم على 20 مليون جنيه من راغبي الاستثمار في "البتكوين"

قررت جهات التحقيق، حبس 5 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب علي العديد من المواطنين واستولي علي ٢٠ مليون جنيه منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها فـى مجال العملات الإفتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها دون الوفاء بذلك.





وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهما وسرعة ضبط المتهمين الهاربين الاخرين.





ونجحت أجهزة الأمن فى القبض علي المتهم بالنصب علي العديد من المواطنين واستولي علي ٢٠ مليون جنيه منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها فـى مجال العملات الإفتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها دون الوفاء بذلك .





جاء ذلك بعد أن تلقت أجهزة الأمن العديد من البلاغات من مواطنين، قرروا فيها قيام صاحب مجموعة شركات للتجارة والبرمجيات ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستثمارها وتوظيفها فـى مجال العملات الإفتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها إلا أنه لم يفِ بذلك .





وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين بلغت حوالى ٢٠ مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـى مجال العملات الإفتراضية "البتكوين" مقابل أرباح متفق عليها دون الوفاء بذلك ، وإلتزامه فـى سداد تلك الأرباح لفترات زمنية ثم إمتنع عن سداد تلك الأرباح أو رد أصل المبالغ وذلك بالاشتراك مع ٩ أشخاص من بينهم سيدة "محبوسة إحتياطيًا على ذمة أحد القضايا" .





وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تم إستهدافهم بمحال إقامتهم وأماكن إختبائهم أمكن ضبط المتهم الأول وكذا ضبط ٤ متهمين، وبمواجهتهم إعترافوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الهاربين.



