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توك شو

باكيا.. الطبيب محمود سامي: لم أر ابني منذ ولادته سوى أسبوعين .. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 11:24 م
محمود سامي
محمود سامي
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إبراهيم القادري
قال الطبيب محمود سامي الذى فقد بصره أثناء العمل في مستشفى العزل: "إنني احب مصر، وكنت انتظر مقابلة رئيس الجمهورية لي؛ لان مقابلته شرف كبير لي، وشرف لأي حد"، مؤكدا أن الرئيس السيسي قال إلي "إنني بطل مثل أي بطل من أبطال القوات المسلحة، واكد أنني قدمت تضحية من اجل الوطن".

وأضاف محمود سامي، خلال لقائه في برنامج "آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " : أنني لم أر ابني (يحيي) سوى أسبوعين منذ ولادته، قائلا وهو يبكي "إنني أحاول أن أتخيل شكل ابني، وأقول لأسرتي اوصفوا شكله لي.

واستطرد: "ابني شقي جدا، وأنا لدي عدم شعور بأطرافي، وأخاف أن ألمس ابني دون أن أشعر".

وأوضح محمود سامي ، ابني لاحظ  إنني  لدي مشكلة في التواصل البصري ويحاول فتح عيني حتي يجعلني أراه، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي طلب مني أن يحمل ابني أثناء تكريمه .
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