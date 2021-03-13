باكيا.. الطبيب محمود سامي: لم أر ابني منذ ولادته سوى أسبوعين .. فيديو

قال الطبيب محمود سامي الذى فقد بصره أثناء العمل في مستشفى العزل: " إنني احب مصر ، وكنت انتظر مقابلة رئيس الجمهورية لي؛ لان مقابلته شرف كبير لي ، وشرف لأي حد"، مؤكدا أن الرئيس السيسي قال إلي " إنني بطل مثل أي بطل من أ بطال القوات المسلحة ، واكد أ نني قدمت تضحية من اجل الوطن".





وأضاف محمود سامي ، خلال لقائه في برنامج "آ خر النهار " المذاع علي قناه " النهار " : أنني لم أر ابني (يحيي) سوى أسبوعين منذ ولادته، قائلا وهو يبكي " إنني أحاول أن أتخيل شكل ابني ، وأقول لأسرتي اوصفوا شكله لي.





واستطرد: "ابني شقي جدا، وأنا لدي عدم شعور ب أطرافي، وأخاف أن ألمس ابني دون أن أشعر".



