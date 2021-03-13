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توك شو

الإفتاء تكشف حكم ستر المتحرش أو المغتصب

السبت 13/مارس/2021 - 11:01 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
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حمزة شعيب
كشف الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية،  حكم الشرع في مسألة ستر أصحاب المعاصي خاصة وأنه تم تداول هذا الأمر بعد واقعة متحرش المعادي.

وقال الورداني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" والمذاع عبر قناة " دي إم سي": "دعاوى الستر تفهم في إطار أن بعض الناس أدخلوا أسماء أبناء المتحرش، ونحن ندافع عن حق أولاده، الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجب أن تتعدى من معاقبة الجريمة للانتقام، مضيفة: "الستر يكون فيما يتعلق بالأمر الشخصي، وليس المجتمعي".

وأردف الورداني: "ما ارتكبه مالك العقار وحارسه وآخرون من التهجم على "طبيبة السلام"، ما أفضى لموتها، بحجة أنها تمارس أشياء تتعلق بالشرف، أمر غير قانوني وغير شرعي، مؤكدا أن التعدي على البدن، محرم.

وأضاف أن المتهجمين على السيدة تحالف شيطاني شرير مع بعض الأفكار المجتمعية يتعدون الله في غيرهم ويجعلوا الشبهة كأنها واقع، تشيطن الآخر لتكون أنت العابد".
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