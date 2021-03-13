الأردن.. بيان عاجل من مجلس النقباء بشأن حادث مستشفى السلط

أصدر مجلس النقباء الاردني بيانا عاجلا للتعليق علي حادث مقتل عدد من مصابي كورونا في مستشفي السلط بعد نقص الأكسجين؛ حيث قال : "إن ما جرى في مستشفى السلط الحكومي، السبت؛ هو امتداد طبيعي لما جرى سابقا ، وسيجري مستقبلا ، إذا استمرّت ادارة مؤسسات الدولة بذات النهج والعقلية الحالية، قائلا إن الشعب الأردني يدفع ثمن الفشل المتراكم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.





وشدد مجلس النقباء، في بيان ، عقب اجتماع طارئ ، عقده ، السبت؛ لبحث ما جرى في مستشفى السلط، علي ضرورة اجراء مراجعات جادة للنهج المتبع في ادارة مؤسسات الدولة، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين الحاليين والسابقين في كلّ مواقع الدولة، وسيادة القانون.





كما طالب بعدم الكيل بمكيالين في قضايا المواطنين وحقوقهم وواجباتهم.



