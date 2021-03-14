أشرف العشري: توحيد المؤسسات أهم التحديات أمام ليبيا





وقال العشرى خلال مداخلة هاتفية له مع "اكسترا نيوز"، إن هذا يأتي استمرارا لحالة الزخم فى العلاقات المصرية الليبية التى بدأت بالتحديد فى منتصف عام 2020، وقدرة مصر على تغيير المشهد لصالح الشعب الليبي.





وأوضح مدير تحرير الأهرام، أن الدولة الليبية أمامها تحديات بالغة الصعوبة،أهمها توحيد المؤسسات.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم بالتهنئة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وحصول حكومة الدبيبة على ثقة مجلس النواب.

من جانبه، أعرب محمد المنفي عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسى ، والجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر وليبيا حكومةً وشعبًا

علَق الكاتب الصحفى أشرف العشرى مدير تحرير الأهرام، على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة.