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الباز: نعيش عصر الإحياء الكامل لمصر .. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 10:49 م
محمد الباز
محمد الباز
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي محمد الباز ، أننا نعيش عصر الإحياء الكامل لمصر، مشيرا إلى أن هناك توجه لإحياء وتجديد كل شبر على أرض مصر، بدليل قيام الدولة ببناء مدن جديدة، وتطوير أيضًا القاهرة التاريخية.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة تقوم طول الوقت بحوار مباشر مع الناس، منوها أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث مع المواطنين في القاهرة التاريخية، وناقشهم حول الارتقاء بالحرف اليدوية، واستمع لاقتراحاتهم حول التطوير.

وأوضح الباز، أن الحكومة تتحدث مع الناس وتتناقش معهم لأننا نعيش في دولة رشيدة وليست دولة غشيمة تفعل ما تريد، منوها أن نعيش عصر الإحياء الحقيقي للقاهرة التاريخية.
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