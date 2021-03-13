الباز: نعيش عصر الإحياء الكامل لمصر .. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز ، أننا نعيش عصر الإحياء الكامل لمصر، مشيرا إلى أن هناك توجه لإحياء وتجديد كل شبر على أرض مصر، بدليل قيام الدولة ببناء مدن جديدة، وتطوير أيضًا القاهرة التاريخية.





وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة تقوم طول الوقت بحوار مباشر مع الناس، منوها أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث مع المواطنين في القاهرة التاريخية، وناقشهم حول الارتقاء بالحرف اليدوية، واستمع لاقتراحاتهم حول التطوير.



