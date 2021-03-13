الباز: نعيش عصر الإحياء الكامل لمصر .. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز ، أننا نعيش عصر الإحياء الكامل لمصر، مشيرا إلى أن هناك توجه لإحياء وتجديد كل شبر على أرض مصر، بدليل قيام الدولة ببناء مدن جديدة، وتطوير أيضًا القاهرة التاريخية.
وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة تقوم طول الوقت بحوار مباشر مع الناس، منوها أن الدكتور مصطفى مدبولي تحدث مع المواطنين في القاهرة التاريخية، وناقشهم حول الارتقاء بالحرف اليدوية، واستمع لاقتراحاتهم حول التطوير.
وأوضح الباز، أن الحكومة تتحدث مع الناس وتتناقش معهم لأننا نعيش في دولة رشيدة وليست دولة غشيمة تفعل ما تريد، منوها أن نعيش عصر الإحياء الحقيقي للقاهرة التاريخية.