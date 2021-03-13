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رئيس مكافحة كورونا: الترويج لخطورة اللقاحات فى مصر أكاذيب وشائعات

السبت 13/مارس/2021 - 11:05 م
النيابة تفرض عقوبات
النيابة تفرض عقوبات على مروجي الشائعات ضد لقاح كورونا
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ندى رأفت
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن هناك جرعات كافية من لقاح فيروس كورونا بعبوات كثيرة، حيث إن العبوات ستكفي كل مواطن سجل للحصول على اللقاح عبر صفحة وزارة الصحة. 

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك أكاذيب وشائعات تروج حول خطورة اللقاحات التي تجعل بعض المواطنين رافضين للحصول على اللقاح، مؤكدًا أن اللقاحات الموجودة في مصر هي آمنة وفعالة بدرجة كبيرة، متابعًا: "أي لقاح سيدخل مصر سيكون آمن.. واختيار اللقاح كان بشرط الأمان والفعالية". 

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تقديم اللقاح لخط الدفاع الأول للأطباء والفرق الطبية، حيث إن الآن يتم تقديم اللقاح لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ونتعاقد على كميات كبيرة من اللقاحات، مناشدًا المواطنين التسجيل في مواقع الوزارة، متابعًا: "2021 سُنقدم اللقاحات للمستهدفين من المواطنين".
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