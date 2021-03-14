فائدة الاستغفار بعد كل صلاة .. الإفتاء توضح

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعضنا يأخذه الشيطان هنا وهناك ويسهو بعض الشيء، لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله بعد الصلاة ثلاثًا.





وأضاف عويضة، خلال فيديو منشور عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، قائلًا: من سنُة الحبيب أنه كان يستغفر الله دبر كل صلاة حتى يجبر ما نقص فى الصلاة وكذلك المحافظة على أذكار الصلاة حتى ترفع إلى الله كاملة.





وأوضح أمين الفتوى أن الاستغفار والأذكار يجب المحافظة عليها اتباعًا لسُنة الحبيب دبر كل صلاة فالحكمة منها أن القلب بعد العبادة يكون فى حالة من النقاء والتعلق بالله سبحانه وتعالى.



