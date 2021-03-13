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رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين أتليتكو مدريد وخيتافي

السبت 13/مارس/2021 - 10:58 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
انتهى الشوط الأول من مواجهة أتليتكو مدريد وخيتافي والمقامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 27 من الدوري الإسباني.

وفشل رفقاء النجم الأورجوياني لويس سواريز في التقدم بنتيجة المباراة في الشوط الأول.

ويسعى أتليتكو لتحقيق الانتصار، حيث تعثره يقرب الثنائي ريال مدريد وبرشلونة من اللحاق به.

ويتصدر أتليتكو جدول ترتيب الليجا وفي رصيده 62 نقطة، ويبعد بفارق 5 نقاط عن الملكي الفائز بمباراة اليوم على إلتشي، وبفارق 6 نقاط عن برشلونة الذي سيلاقي هويسكا يوم الإثنين المقبل.

وبدأ أتليتكو مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش – خيمينز - هيرموسو

خط الوسط: تربيير – كوكي – كاراسكو – يورينتي – ساؤول نيجيز

خط الهجوم: أنخيل كوريا – لويس سواريز
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