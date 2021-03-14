نقابة الرياضيين تدين بيان مجلس حقوق الإنسان: يتضمن معلومات مغلوطة ضد مصر

أدانت النقابة العامة للمهن الرياضية والعاملين بها والنقابات الفرعية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، البيان المشترك الذي تقدمت به عدد من الدول بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر الذي تضمن جميع المعلومات المغلوطة غير الحقيقية بشان الأوضاع في مصر.





وقال الدكتور فتحي ندا، نقيب الرياضيين، يعتبر هذا التوجه يعبر عن أهداف سياسية مشبوهة، مشيرًا إلى أن البيان أغفل دور مصر المحوري الصلب في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بأكملها وأيضًا أغفل عن العديد من الحقائق في مصر ومنها الجمعيات الأهلية التي تعمل بكل حرية في إطار القانون داخل مصر.





وأضاف، تدعو النقابة العامة للمهن الرياضية الدول الموقعة على البيان الي مراجعة افكارها تجاه دولة رائدة ومحورية بحجم جمهورية مصر العربية حفاطا علي العلاقات التاريخية وتعزيز مباديء التعاون وبناء جسور الثقة .. حفظ الله مصر وشعبها الأبي الكريم.