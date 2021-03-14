روسيلا سمير.. أول مايسترو امرأة تقود حفلات أوبرا القاهرة بالإسكندرية

في شهر المرأة دفعت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لأول مرة بمايسترو من الفتيات المبدعات الشابة المصرية روسيلا سمير لتقود الاوركسترا الوتري في حفل جالا كونسير الذي أقيم على مسرح أوبرا الإسكندرية واحياه نجوم فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني السوبرانو المصرية العالمية إيمان مصطفى بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن وبالاشتراك مع فرقة باليه أوبرا القاهرة تصميم رقصات محمد حامد واخراج هشام الطلي.





جاء الحفل وسط إقبال جماهيري كبير، حيث اكتمل عدد الحضور في صالة مسرح سيد درويش طبقا للسعة الاستيعابية المسموح بها مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة والتزام الجمهور بها لتكتمل صورة مبهرة رسمها مغنيين فرقة الأوبرا مع عارضين الباليه وكان إطارها النغمات الساحرة لأوركسترا الوتريات والقيادة النسائية للمايسترو المصرية الشابه روسيلا سمير التي نجحت فى إثبات أن المرأة المصرية تمتلك قدرات إبداعية متفردة في مختلف المجالات والكفاءة التى تؤهلها لاعتلاء قمم الفن والثقافة والابداع.





ونجحت روسيلا فى قيادة الاوركسترا ببراعة وتمكن وتميزت بوضوح اشارتها مع العازفين لتخترق السيدات لأول مرة مجال قيادة الاوركسترا باحترافية وتدشن انجازا جديدا للمرأة المصرية .





كما تألق نجوم فرقة اوبرا القاهرة في اداء البرنامج الفني الذي تفاعل معه الجمهور وانقسم الي جزئين الاول لاغاني ديزني كان منها دعها تمضي من فتاة الجليد لكريستين اندرسون لوبيز اداء جولي فيظي ، اذهب بعيدا من هرقل لألان مينكين اداء ابراهيم ناجى ،عالم كامل جديد من علاء الدين اداء الثنائي عزت غانم وسلمى الجبالي ، رأيت حلما من البؤساء لكلود ميشيل شونبرنج اداء ليلى ابراهيم ، لو لم استطع ان احبها من الجميلة والوحش اداء اسامة على ، انعكاس من مولان لماثيو ايلدر اداء داليا فاروق ، ثنائي الليلة من قصة الحي الغربي لليونارد بيرنستين اداء الثنائي منى رفلة والهامى امين وتوزيع أمير عوض .



