ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

روسيلا سمير.. أول مايسترو امرأة تقود حفلات أوبرا القاهرة بالإسكندرية

الأحد 14/مارس/2021 - 02:21 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
في شهر المرأة دفعت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لأول مرة بمايسترو من الفتيات المبدعات الشابة المصرية روسيلا سمير لتقود الاوركسترا الوتري في حفل جالا كونسير الذي أقيم على مسرح أوبرا الإسكندرية واحياه نجوم فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني السوبرانو المصرية العالمية إيمان مصطفى بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن وبالاشتراك مع فرقة باليه أوبرا القاهرة تصميم رقصات محمد حامد واخراج هشام الطلي. 

جاء الحفل وسط إقبال جماهيري كبير، حيث اكتمل عدد الحضور في صالة مسرح سيد درويش طبقا للسعة الاستيعابية المسموح بها مع تطبيق الاجراءات الاحترازية المشددة والتزام الجمهور بها لتكتمل صورة مبهرة رسمها مغنيين فرقة الأوبرا مع عارضين الباليه وكان إطارها النغمات الساحرة لأوركسترا الوتريات والقيادة النسائية للمايسترو المصرية الشابه روسيلا سمير التي نجحت فى إثبات أن المرأة المصرية تمتلك قدرات إبداعية متفردة في مختلف المجالات والكفاءة التى تؤهلها لاعتلاء قمم الفن والثقافة والابداع.

ونجحت روسيلا فى قيادة الاوركسترا ببراعة وتمكن وتميزت بوضوح اشارتها مع العازفين لتخترق السيدات لأول مرة مجال قيادة الاوركسترا باحترافية وتدشن انجازا جديدا للمرأة المصرية .

كما تألق نجوم فرقة اوبرا القاهرة في اداء البرنامج الفني الذي تفاعل معه الجمهور وانقسم الي جزئين الاول لاغاني ديزني كان منها دعها تمضي من فتاة الجليد لكريستين اندرسون لوبيز اداء جولي فيظي ، اذهب بعيدا من هرقل لألان مينكين اداء ابراهيم ناجى ،عالم كامل جديد من علاء الدين اداء الثنائي عزت غانم وسلمى الجبالي ، رأيت حلما من البؤساء لكلود ميشيل شونبرنج اداء ليلى ابراهيم ، لو لم استطع ان احبها من الجميلة والوحش اداء اسامة على ، انعكاس من مولان لماثيو ايلدر اداء داليا فاروق ، ثنائي الليلة من قصة الحي الغربي لليونارد بيرنستين اداء الثنائي منى رفلة والهامى امين وتوزيع أمير عوض . 

أما الجزء الثاني تنوع ما بين الاريات وأغاني الأوبرات العالمية منها الارملة الطروب لفرانز ليهار أداء داليا فاروق وعمرو مدحت وكارزو للوتشود اداء الثنائى ليلى إبراهيم وأسامة على ، زواج فيجارو والناى السحرى لفولفجانج اماديوس موتسارت اداء عماد عادل - منى رفلة ومصطفى محمد ، لابوهيم لجاكومو بوتشينى اداء الثنائي تحية شمس الدين وعمرو مدحت ، ماكبث لجوزيبى فيردى اداء رضا الوكيل ، أرض الشمس لفيينتشزو دانيبال اداء الثنائى جولى فيظى ووليد كريم ، اغنية نابوليتانية بعنوان يا شمسي لادواردو دى كابو اداء الثنائي تحية شمس الدين عمرو مدحت ، ماما لسيزار اندريا بيكسيو اداء مصطفى محمد ، سالفادور روزا ارية من العريس الي الاب لانطونيو كارلوس جوميز أداء رضا الوكيل ، الأرملة الطروب باللغة العربية لفرانز ليهار اداء وليد كريم وايمان مصطفي .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إقامة حفل فنى لـ أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش.. الخميس المقبل

على المسرح الكبير.. أغاني سيناترا وبوتشيلي وهيوستن وتابلوهات للباليه

رومانسيات عالمية وتابلوهات للباليه في احتفالات عيد الحب بالأوبرا

ليلتان لفرقة الأوبرا مع الباليه في عيد الحب بالمسرح الصغير

أوبرا القاهرة تقدم "حفل تنكري" على المسرح الكبير لمدة 3 ليالي

فرقة أوبرا القاهرة تقدم أغاني ديزني على مسرح سيد درويش

ترشيحاتنا

بريطانيا تستعد لمحاكمة أسماء الأسد وتجريدها من الجنسية

عقب 25 عاما .. سيدة تكتشف أنها ليست أنثى

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 14 /3 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

بشير عبد الفتاح يكشف أسباب المحاولات التركية للتقارب مع مصر

قبل رمضان.. مستشار الرئيس لـ الصحة يحذر من ارتفاع إصابات كورونا

دعاء رؤية هلال شعبان من 13 كلمة أوصى الرسول بترديدها ويغفلها الكثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم

مقارنة بين رينو كادجار و MG RX5 موديل 2021| صور