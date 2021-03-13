ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زوجة الطبيب محمود سامي: الحياة صعبة جدا بعدما فقد زوجي بصره.. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 11:24 م
زوجة الطبيب محمود
زوجة الطبيب محمود سامي
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت مروة ممدوح زوجة الطبيب محمود سامي، إنه "قبل إصابة محمود كنت اعتمد عليه في كل شيء مؤكدة انهما متزوجان منذ 11 عاما وأنا اعمل مدرسة مشيرة إلى أن الحياة أصبحت صعبة جدا بعد فقدان زوجي بصره".

فيما أضاف الطبيب محمود سامي خلال لقائه في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": أن الرئيس أثناء التكريم صافحه بحرارة، وقال له ""أنت بطل وأنا فخور بيك، وأنا بحب الأبطال، وأنت زيك زي أبطال القوات المسلحة ، لأنك قدمت تضحية للدولة، وأنا عرفت قصتك، وفخور بيك، ومصر كلها تشكرك على تضحياتك".

وأكمل أن الرئيس سأله إذا ما كان يحتاج أي شيء ، فرد عليه: "أنه ليس لديه أي مطالب ويتمنى من الله أن يعينه على حكم مصر".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بطلة فيلم "طبيب الغلابة": زوجة الدكتور مشالي لعبت دورًا عظيمًا في حياته "فيديو"

فقدت الذاكرة لكنها تذكرت اسمه.. تامر حسني ينقذ حياة إحدى معجباته

تكريما للجيش الأبيض.. شاهد الرئيس السيسي يكرم الطبيب الذي فقد بصره بسبب كورونا

السيسي يشهد احتفالية يوم الشهيد.. تكريم الطبيب الذي فقد بصره بسبب كورونا.. الرئيس: التاريخ سيتوقف أمام تضحيات أبنائنا.. ويبشر المصريين بافتتاح جمهورية ثانية.. فيديو

شاهد .. أول تعليق من الطبيب الذي فقد بصره بعد تكريم الرئيس له

الطبيب الذي فقد بصره بسبب كورونا يفجر مفاجأة عن محاولة انتحاره

ترشيحاتنا

رغم التعنت الإثيوبي.. متخصصة تكشف السيناريو الأقرب لحل أزمة سد النهضة

دعاء رؤية هلال شعبان من 13 كلمة أوصى الرسول بترديدها ويغفلها الكثيرون

بعد مشاركته في 68 دقيقة .. تقييم أداء مصطفى محمد أمام قيصري سبور

تحتاج للعلاج فورا .. علامات تشير لنقص الحديد في الجسم

استبعاد أحمد الطيب.. خليل البلوشي معلقًا على مباراة الأهلي وفيتا كلوب

أرضي و4 أدوار.. الحكومة تعلن ملامح اشتراطات البناء .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم

مقارنة بين رينو كادجار و MG RX5 موديل 2021| صور

اكتشف إصابتك بـ كورونا من 3 علامات على لسانك