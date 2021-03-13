زوجة الطبيب محمود سامي: الحياة صعبة جدا بعدما فقد زوجي بصره.. فيديو

قالت مروة ممدوح زوجة الطبيب محمود سامي، إنه "قبل إصابة محمود كنت اعتمد عليه في كل شيء مؤكدة انهما متزوجان منذ 11 عاما وأنا اعمل مدرسة مشيرة إلى أن الحياة أصبحت صعبة جدا بعد فقدان زوجي بصره".
فيما أضاف الطبيب محمود سامي خلال لقائه في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": أن الرئيس أثناء التكريم صافحه بحرارة، وقال له ""أنت بطل وأنا فخور بيك، وأنا بحب الأبطال، وأنت زيك زي أبطال القوات المسلحة ، لأنك قدمت تضحية للدولة، وأنا عرفت قصتك، وفخور بيك، ومصر كلها تشكرك على تضحياتك".
وأكمل أن الرئيس سأله إذا ما كان يحتاج أي شيء ، فرد عليه: "أنه ليس لديه أي مطالب ويتمنى من الله أن يعينه على حكم مصر".