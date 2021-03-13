زوجة الطبيب محمود سامي: الحياة صعبة جدا بعدما فقد زوجي بصره.. فيديو

قالت مروة ممدوح زوجة الطبيب محمود سامي، إنه "قبل إصابة محمود كنت اعتمد عليه في كل شيء مؤكدة انهما متزوجان منذ 11 عاما وأنا اعمل مدرسة مشيرة إلى أن الحياة أصبحت صعبة جدا بعد فقدان زوجي بصره".





فيما أضاف الطبيب محمود سامي خلال لقائه في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": أن الرئيس أثناء التكريم صافحه بحرارة، وقال له ""أنت بطل وأنا فخور بيك، وأنا بحب الأبطال، وأنت زيك زي أبطال القوات المسلحة ، لأنك قدمت تضحية للدولة، وأنا عرفت قصتك، وفخور بيك، ومصر كلها تشكرك على تضحياتك".





وأكمل أن الرئيس سأله إذا ما كان يحتاج أي شيء ، فرد عليه: "أنه ليس لديه أي مطالب ويتمنى من الله أن يعينه على حكم مصر".