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عضو مجلس الشئون الإسلامية: ضيوف المؤتمر الـ 31 أشادوا بتنظيمه

الأحد 14/مارس/2021 - 12:33 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ضيوف المؤتمر الـ31 للمجلس، أشادوا بقدرة الدولة المصرية على تنظيم المؤتمر خاصة بعد توقف المؤتمرات على المستوى العالمي، بسبب كورونا.

وأضاف هندى خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن الحديث عن النجاح في تنظيم المؤتمر لا يعنى دور المؤسسات الدينية فقط بل جميع مؤسسات الدولة، التى ساهمت فى ذلك.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال المؤتمر أن مصر دفعت ثمن الإرهاب كثيرا ودافعت عن العالم كله بمواجهتها للإرهاب. 

وأضاف أبو العينين، خلال الجلسة العامة الثانية، بعنوان "البرلمان والحوار" التي يترأسها النائب محمد أبو العينين، ضمن فعاليات المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان حوار الأديان والثقافات على مدار يومين، أن البعض كان يريد أن تكون سيناء معقل الإرهابيين ولكن قواتنا المسلحة وقفت لهم بالمرصاد وظهر الشعب المصري بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الإرهاب. 

وتابع: نحن كبرلمانيين لدينا واجب وتصور، متسائلا: أين الأمم المتحدة وبرلمانات العالم من هذه الأحداث؟ مؤكدا أننا نحترم حريات الآخرين ولا نتدخل في شئون الدول او حياة الآخرين. 

وأشار إلى أن الإعلام الغربي قد يربط الإسلام بالارهاب وهذا خطأ لكن صرخات المسلمين في كل مكان كانت مدوية لتصحيح الأوضاع وتصحيح صورة الإسلام وآخرها وقفة هزت العالم كله بعد الرسوم المسيئة للرسول الكريم. 

ويرأس الجلسة، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ويشارك في الجلسة التي يرأسها وكيل مجلس النواب ، النائبة جابريلا كويفاس، عضو مجلس الشيوخ بالمكسيك، والنائب يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والنائب عبد السلام نصبة، عضو البرلمان العربي الليبي، والمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، والمستشار على عمارة، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة.
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