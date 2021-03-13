غاده عادل تعلن عبر صدى البلد تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت النجمة غادة عادل في تصريح لـ صدي البلد تعافيها من فيروس كورونا.





وأضافت" أجريت مسحة طبية اليوم .. والحمد لله النتيجة سلبية ".





وكانت غادة قد أعلنت من اسبوع إصابتها بفيروس كورونا وان نتيجة المسحة كانت إيجابية .





وكانت غادة تقوم بتحضير فيلمها الجديد "بيت عز"، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم وإخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل الفترة المقبلة.



