جمعية أصحاب المدارس الخاصة:2 % نسبة الإقبال على التعليم عن بعد ..فيديو

قال المندوه الحسينى ، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة ، إنه لا يرى مشكلة تجاه الإمتحانات والدراسة وقامت الوزارة بوضع الاختيار أمام أولياء الأمور برغبتهم فى تعليم أولادهم عن بعد أو لا ، مضيفًا أن الوزارة وفرت منصات متعددة وإتاحت المنهج على التابلت.

أكد المندوه الحسينى، خلال لقائه على تلفزيون الحياة فى برنامج "الحياة اليوم"، أن نسبة المقبلين على التعليم عن بعد لا تتعدى 2 % والأغلبية ترغب فى التعليم بالمدارس ، مضيفًا أنه يرجح عودة الدراسة مرة أخرى مع الإلتزام تطبيق الإجراءات الإحترازية.

وعلق محمد الصايم ، نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس تحرير موقع السبورة التعليمى، إن الفصل الدراسى الثانى يحمل الكثير من القلق من قبل اولياء الأمور وخاصة الثانوية العامة بسبب عدم وضوح موعد وكيفية الإمتحانات هل ورقى أم إلكترونى.