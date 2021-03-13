مشيشي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بنيل ثقة البرلمان

أجرى هشام مشيشي، رئيس الحكومة التونسية، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، محمد المنفي، حيث قدم له التهنئة بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية ، ثقة مجلس النواب.





وأعرب هشام مشيشي ، في اتصاله- بحسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية- عن تمنياته برفعة العلاقات القائمة بين تونس و ليبيا.





وعبَّر عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين ، تجسيدا لروابط الاخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير ، وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.





من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، منوّها بوقوف تونس حكومة وشعبا مع الشعب الليبي.



