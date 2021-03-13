مشيشي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بنيل ثقة البرلمان

أجرى هشام مشيشي، رئيس الحكومة التونسية، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، حيث قدم له التهنئة بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية، ثقة مجلس النواب.
وأعرب هشام مشيشي، في اتصاله- بحسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية- عن تمنياته برفعة العلاقات القائمة بين تونس و ليبيا.
وعبَّر عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية؛ لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدا لروابط الاخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير، وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.
من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، منوّها بوقوف تونس حكومة وشعبا مع الشعب الليبي.
كما شدد في ذات السياق على ان التونسيين لهم مكانة خاصة لدى جيرانهم الليبيين.