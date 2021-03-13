سعيد عبد الحافظ : لدينا فقر في التواصل مع الهيئات الأممية والمنظمات الدولية

قال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه ليس مع ردود الأفعال المبالغ فيها من البعض حول تقرير منظمة حقوق الإنسان العالمي ضد مصر.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر الفضائية الأولى، أن ممثلة ايرلندا أدلت البيان نيابة عن 31 دولة، والمجلس الدولي عضويته مكونة من 47 دولة ووقع عليه 20 دولة أي أقل من النصف وبعضها دول صغيرة الحجم، والولايات المتحدة ليست عضوًا فيه بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه وذلك على الرغم من تأييده له.



