ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سعيد عبد الحافظ : لدينا فقر في التواصل مع الهيئات الأممية والمنظمات الدولية

السبت 13/مارس/2021 - 11:41 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال سعيد عبدالحافظ، رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه ليس مع ردود الأفعال المبالغ فيها من البعض حول تقرير منظمة حقوق الإنسان العالمي ضد مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر الفضائية الأولى، أن ممثلة ايرلندا أدلت البيان نيابة عن 31 دولة، والمجلس الدولي عضويته مكونة من 47 دولة ووقع عليه 20 دولة أي أقل من النصف وبعضها دول صغيرة الحجم، والولايات المتحدة ليست عضوًا فيه بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه وذلك على الرغم من تأييده له.

وأشار إلى أن لدينا فقرا في التواصل مع الهيئات الأممية والمنظمات الدولية في إيصال الصورة الحقيقة في الوقت الذي يوجد منظمات تعمل على تشويه سمعة مصر بتقارير مزيفة ولا تمت للواقع بصلة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم

مقارنة بين رينو كادجار و MG RX5 موديل 2021| صور

اكتشف إصابتك بـ كورونا من 3 علامات على لسانك