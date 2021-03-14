لميس الحديدي تنتقد ضعف إقبال المواطنين على تلقي لقاح كورونا: لازم ناخده لـ 3 أسباب.. تفاصيل

انتقدت الاعلامية لميس الحديدي، ضعف إقبال المواطنين على تلقي لقاح كورونا ، الذي وفَّرته الدولة بجهد كبير .





وأشارت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة "ON" إلى أن "العالم سينقسم إلى قسمين، الدول التي تطعم شعوبها ، والدول التي تتخلف عن التطعيم ، أنا الصراحة مستغربة من أعداد المسجلين للحصول على اللقاح " .



