لميس الحديدي تنتقد ضعف إقبال المواطنين على تلقي لقاح كورونا: لازم ناخده لـ 3 أسباب.. تفاصيل

انتقدت الاعلامية لميس الحديدي، ضعف إقبال المواطنين على تلقي لقاح كورونا، الذي وفَّرته الدولة بجهد كبير.
وأشارت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة "ON" إلى أن "العالم سينقسم إلى قسمين، الدول التي تطعم شعوبها، والدول التي تتخلف عن التطعيم، أنا الصراحة مستغربة من أعداد المسجلين للحصول على اللقاح " .
وأكملت: " لما نشوف الاعداد؛ هنلاقي المواطنين ماشيين بالراحة جدا، محتاجين نسرع التطعيم، والناس لازم تقبل على التطعيم، هنواجه مشكلة لو ما أقبلناش على اللقاح مع شروط السفر، والاقتصاد سيتاثر، بالاضافة إلى أن فرص تحور الفيروس ستكون أكبر في الدول المتخلفة عن تلقي مواطنيها اللقاح " .