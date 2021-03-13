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رياضة

الزمالك: وفرنا 142 مليون جنيه وتعاقدنا مع كارتيرون لهذا السبب

السبت 13/مارس/2021 - 11:57 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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حسام الحارتي
قال المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك ، إنه تم التعاقد مع باتريس كارتيرون لمعرفته الجيدة بكافة اللاعبين.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، الزمالك تحمل قيمة صفقة كارتيرون بدون تمويل خارجي كما يروج البعض.


 "وتابع:" وفرنا ماليا لنادي الزمالك بعكس قيمة التعاقدات السابقة وجهاز كارتيرون أقل تكلفة من باتشيكو ".

واشار إلي منح كافة الصلاحيات لباتريس كارتيرون في تشكيل الجهز المعاون له ورفض تواجد مشرف على الفريق ومدير الكرة ".

وأوضح أنه سيتم رفع الموارد المالية داخل نادي الزمالك خلال الفترة  المقبلة متابعا:" 20 مليون جنيه ستنعش خزانه الزمالك قريبا  ووفرنا 142 مليون جنيه منذ تولي المسؤولية ".

وأكد أنه سيتم تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إنهاء كافة التفاصيل .

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