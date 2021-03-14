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فن

النمر أول مابيظهر يخض .. محمد إمام يروج لمسلسله الجديد

الأحد 14/مارس/2021 - 12:50 ص
محمد امام
محمد امام
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محمد بدران
نشر الفنان محمد إمام، صورة من كواليس مسلسله الجديد النمر المقرر عرضه في رمضان المقبل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وظهر محمد امام في مشهد اكشن وهو يقفز بدراجة نارية وعلق على الصورة قائلًا: "#النمر اول مابيظهر يخض، واللي يقف قصاده يجيبه الأرض ..🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥رمضان_٢٠٢١ إن شاء الله 🧨محمد_امام ⚡️ .
توكلنا_على_الله 👆🏼"


مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.


مسلسل النمر، تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة.

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