اقلعي هصورك عريانة.. شقيق ضحية السلام يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

كشف يوسف شقيق ضحية منطقة السلام، تفاصيل الواقعة.





وقال "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية إم بي سي مصر"،: "بداية الموضوع شخص قريب لي اتصل بيا الفجر قالي لي تعاله أنا ممسوك في قسم السلام، روحت أول لما وصلت قالي بص الحقيقة مش كدا جالنا بلاغ أن اختك توفت".





وأضاف: "بعد كدا بدأت أسأل الناس في القسم علشان أعرف اللي حصل، كل واحد بيقول حاجه شكل.. لحد ما ضابط ابن حلال قال لي التفاصيل، قالي في شخص كان طالع يغير الأنبوبة الساعة 11 مساء، وفي الوقت دا المنطقة مفيش فيها غاز، والناس اللي بتعدي بالأنابيب مش كتير".





وأوضح: "التحقيقات وضحت أن أختي اتصلت بالراجل بتاع الأنابيب الصبح قالت له عايزة أنبوبة، قالها مش هقدر أجيب الأنبوبة قبل الساعة 11، قالتله خلاص ماشي"، متابعا: "الباب متكسرش الباب كان مفتوح وهو بغير الأنبوبة وكان يدوب لسه طالع"، مضيفا: "دخلوا كانوا 6 أفراد اقتحموا الشقة، وفجأة بقوا 3 في النيابة بس.. وفضلوا يضربوا أختي وعوروها في وشها، والشخص اللي كان بيغير الأنبوبة قال في التحقيقات إن فيه واحد قالها اقلعلي وأنا هصورك وانتي عريانة".





وأضاف: "كان فيه مشاكل مع صاحب الشقة، وأختي كانت عايزه تسيب الشقة علشان كان بيماطل في كل حاجه، وقالت له أنا همشي، وبدأت تكلم كذا سمسمار، والظاهر أنهم عملوا كدا علشان يأخذوا منها الشقة"، موضحا: "أختي ست وزنها زائد، ومتقدرش تقفز من سور البكونة لأنه عالي وهي متقدرش ترفع جسمها.. وأنا مستبعد فكرة أنها قفزت من الدور السادس، لأن وزنها زائد".





واختتم حديثه قائلا: "أختي كانت بتشتغل في عيادة نساء وتوليد، وليست طبيبة، ومتزوجة وعندها 3 طفال مش عايشين معاها، بس بيترددوا عليها كتير".



