أخبار الفن: تطورات الحالة الصحية لـ وائل الابراشي .. إطلاق سراح شقيقة فنانة شهيرة .. سر تأخر زواج نيرمين الفقي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فيما يلي:





أطلق سراح ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة من السجن المحلي الأوداية بمراكش اليوم السبت، بعد قضائها سنة من العقوبة التي صدرت في حقها بخصوص القضية الشهيرة "حمزة مون بيبي".





كشف الناقد السينمائى طارق الشناوي، آخر التطورات الصحية للاعلامي وائل الابراشى، والذى ما زال يمكث فى المستشفى؛ بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.





تحل الفنانة نيرمين الفقي ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، الخميس المقبل، في التاسعة مساء.





اثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع الساعات القليلة الماضية وخاصة بعد الاصابات الخطيرة التى تعرض لها الفنان الشاب يوسف عمر اثناء تصوير الاعلان الخاص بالاسطورة والذى تم فيه استخدام قنبلة حقيقية حسبما قالت والدة يوسف الفنانة لبنى ونس.



