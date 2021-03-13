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أخبار العالم

تونس.. محاكمة أستاذ جامعي بتهمة الانتماء لـ داعش

السبت 13/مارس/2021 - 11:52 م
تونس
تونس
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محمود نوفل
أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، نظرت، الجمعة، في ملف تورط أستاذ جامعي بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وذكرت الإذاعة، أن المتهم، وهو أستاذ بإحدى الجامعات التونسية، سافر إلى ليبيا، بمساعدة مهرب، وانضم هناك إلى "داعش"، قبل أن يتمكن من السفر إلى تركيا، ومنها تسلل إلى سوريا، وانضم إلى التنظيم الإرهابي.

ونوهت بأن المتهم اعترف بسفره إلى ليبيا وسوريا، نافيا أن يكون قاتل في صفوف "داعش".

وصرح بأنه عاد بمحض إرادته إلى تونس بعد رفضه القتال ضد مسلمين، حسب تصريحاته أمام المحكمة.
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