تونس.. محاكمة أستاذ جامعي بتهمة الانتماء لـ داعش

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، نظرت ، الجمعة، في ملف تورط أستاذ جامعي بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.





وذكرت الإذاعة ، أن المتهم ، وهو أستاذ بإحدى الجامعات التونسية ، سافر إلى ليبيا ، بمساعدة مهرب ، وانضم هناك إلى "داعش" ، قبل أن يتمكن من السفر إلى تركيا ، ومنها تسلل إلى سوريا ، وانضم إلى التنظيم الإرهابي.





ونوهت بأن المتهم اعترف بسفره إلى ليبيا وسوريا، نافيا أن يكون قاتل في صفوف "داعش".



